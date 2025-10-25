НАВЕРХ
Как распознать разбавленный бензин

Случаи продажи некачественного бензина участились на рынке из-за дефицита топлива. Есть несколько простых способов отличить фальсификат, например, «бумажный тест». 

Чтобы соответствовать экологическим стандартам, в бензин добавляют специальные соединения — алкилы, сложные эфиры и спирты. Однако при умышленном удешевлении продукта горючее часто разбавляют дешевыми фракциями или растворителями.

Кроме этого, производители могут изменить соотношение дешевых и дорогих фракций или вовсе исключить необходимые добавки, уточнил заведующий кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Николай Лобов.

Визуально отличить подделку практически невозможно — бензин обычно прозрачный, без осадка и взвесей, с легким золотистым или голубоватым оттенком. Однако есть простой «бумажный тест», позволяющий выявить фальсификат.

Несколько капель топлива нужно нанести на чистый белый лист. Если оно испарится максимум за три минуты, не оставив следов, бензин качественный. Жирное пятно или маслянистый ореол, появляющийся на бумаге, указывает на присутствие тяжелых фракций, утверждают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Еще один способ проверки — горение, однако проводить его следует в безопасных условиях, на открытом воздухе и вдали от построек. 

Несколько капель бензина следует поджечь в металлической емкости. Чистый бензин горит ровным бело-голубым пламенем, тогда как желтоватое или красноватое свечение говорит о наличии примесей — спиртов, воды или тяжелых углеводородов, что указывает на более дешевое топливо, потенциально опасное для двигателя.

Как реагирует автомобиль

Самый опасный признак заправки некачественным бензином — внезапно возникшая детонация двигателя. Обычно водитель слышит непривычный стук в моторе при разгоне или высокой загрузке.

Детонация сигнализирует о серьезном нарушении процесса сгорания в цилиндре двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля на таком горючем закончится капитальным ремонтом мотора.

Еще одна неприятная проблема — повышенное содержание серы в некачественном бензине. Накапливаясь в моторе, сера постепенно разрушает цилиндропоршневую группу и дорогостоящую топливную аппаратуру.

Опасны и спиртовые примеси в бензине — они быстро разъедают резиновые детали топливной системы. В результате капли горючего могут попасть на раскаленные детали мотора или выхлопную систему, что приведет к возгоранию автомобиля. 

