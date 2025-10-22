Колумбия вытесняет российских угольщиков с рынка Южной Кореи

Южная Корея резко сократила поставки энергетического угля из России из-за демпинговых предложений колумбийских поставщиков, сообщается в обзоре NEFT Research.

В сентябре продажи российского угля Южной Корее упали на 14% относительно августа, до 2,7 миллиона тонн. С 1 по 20 октября Россия отгрузила 1,1 миллиона тонн угля, что свидетельствует о том, что сокращение экспорта продолжается, пишет «Коммерсант» со ссылкой на эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова.

Колумбия в первую неделю октября увеличила поставки угла вдвое — до 1,3 миллиона тонн, 310 тысяч тонн купила Южная Корея. Колумбийские угольщики выходят на рынок с демпинговыми предложениями, покрывая часть фрахта или предлагая скидки, чтобы закрепиться на новых рынках.

В последние три года Южная Корея наращивала поставки угля из России и в июле 2025 года отечественные угольщики стали лидерами на рынке. Они отгрузили 2,7 миллиона тонн, что стало рекордным месячным уровнем с 2022 года. В августе экспорт поднялся еще на 54% до 3,76 миллиона тонн, следует из данных Росстата.