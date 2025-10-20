Владелец взорвавшейся «Листвяжной» получал зарплату более 4 млн рублей

Председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осужденный за гибель 51 человека при аварии в 2021 году, ежемесячно получал зарплату в размере 4,1 миллиона рублей, следует из материалов уголовного дела.

«Должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — приводят РИА Новости материалы дела.

Взрыв метана в «Листвяжной» произошел утром 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Причинами трагедии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии, пытаясь создать подложные доказательства своей невиновности, сообщал следователь во время суда.

Федяев был задержан в декабре 2021 года, но в июле 2022 года его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Он признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Центральный районный суд Кемерова приговорил его к лишению свободы на 3,5 года условно.

Средняя зарплата в угледобывающей отрасли в 2021 в Кемеровской области составляла 73,1 тысячу рублей.