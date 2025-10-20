НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Владелец взорвавшейся «Листвяжной» получал зарплату более 4 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
370 2
Михаил Федяев
Фото: Вести. Кузбасс / CC BY 3.0

Председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осужденный за гибель 51 человека при аварии в 2021 году, ежемесячно получал зарплату в размере 4,1 миллиона рублей, следует из материалов уголовного дела.

«Должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей», — приводят РИА Новости материалы дела.

Взрыв метана в «Листвяжной» произошел утром 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Причинами трагедии стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. Руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии, пытаясь создать подложные доказательства своей невиновности, сообщал следователь во время суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты шахтеров в Сибири выросли в два раза

Федяев был задержан в декабре 2021 года, но в июле 2022 года его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Он признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Центральный районный суд Кемерова приговорил его к лишению свободы на 3,5 года условно.

Средняя зарплата в угледобывающей отрасли в 2021 в Кемеровской области составляла 73,1 тысячу рублей.

Еще по теме
Трагический матч «Спартака»: история массовой гибели болельщиков
Десятки людей отравились в Улан‑Уде едой из магазина
Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут
Дети в Кузбассе провалились в канализацию и погибли
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Обсуждение (2)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆

mosquito__2010

короче европейцев опять обоссут.

47343

Этому премьеру на улицу бы выйти