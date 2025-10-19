Россиян предупредили о резком подорожании мандаринов

Цены на мандарины подскочат к Новому году, они уже сейчас дороже, чем год назад, предупредили аналитики компании «Атол».

Стоимость килограмма мандаринов увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас средняя цена составляет 224 рубля, тогда как год назад она была на уровне 217 рублей, рассказали телеграм-каналу SHOT в «Атол».

До начала зимних праздников остается более двух месяцев, и специалисты считают, что мандарины могут подскочить в цене на 20%.

Селедка в России за год подорожала почти на треть

Аналитики объясняют рост цен на мандарины сложностями транспортной логистики и повышенным потребительским спросом.