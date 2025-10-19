НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиян предупредили о резком подорожании мандаринов

Источник:
Sibnet.ru
288 4

Цены на мандарины подскочат к Новому году, они уже сейчас дороже, чем год назад, предупредили аналитики компании «Атол».

Стоимость килограмма мандаринов увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас средняя цена составляет 224 рубля, тогда как год назад она была на уровне 217 рублей, рассказали телеграм-каналу SHOT в «Атол».

До начала зимних праздников остается более двух месяцев, и специалисты считают, что мандарины могут подскочить в цене на 20%.

Селедка в России за год подорожала почти на треть

Аналитики объясняют рост цен на мандарины сложностями транспортной логистики и повышенным потребительским спросом.

Еще по теме
Путин назвал «национальную гордость России»
Красная икра подешевела в России
Производство водки снизилось в России
Стоимость куриных яиц опустилась ниже уровня 2023 года
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что находится под Россией с обратной стороны Земли
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Сибирская магнитная аномалия внезапно увеличилась
Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык
Обсуждение (4)
Картина дня
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Злоумышленники в масках ограбили Лувр за семь минут
Россия и Украине договорились о перемирии ради ЗАЭС
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Нарышкин рассказал о «глобальной партии войны» в Европе
32
Эксперты оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk
19
Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее
18
Германия призвала Венгрию арестовать Путина
17
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник