Аль Пачино и Кифер Сазерленд столкнутся в боевике Люка Бессона

Источник:
Variety
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Оскароносный актер Аль Пачино сыграет в новом боевике Люка Бессона «Отец Джо». История противостояния босса мафии и католического священника должна выйти в прокат в следующем году.

Компанию Пачино в криминальном экшене составит Кифер Сазерленд («24 часа») и дочь Миллы Йовович – 17-летняя Эвер Андерсон («Питер Пэн и Венди»). 

Бессон задействован в проекте в качестве сценариста и продюсера. Режиссерское кресло доверили Бартелеми Гроссману («Артур: Проклятие»), пишет Variety.

Действие фильма развернется на Манхэттене в Нью-Йорке в 1990-ые годы. В центре сюжета католический священник, объявивший войну криминальной империи, которую возглавляет могущественный мафиози.

Съемки начнутся уже в этом месяце. Дата премьеры пока не называется. Предварительно, фильм выйдет в прокат в 2026 году.

