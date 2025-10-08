НАВЕРХ
Каст «Схватки 2» могут пополнить Ди Каприо и другие звезды

The Hollywood Reporter
кадр из фильма "Схватка" (реж. Майкл Манн)
Фото: © Warner Bros.

Продолжение культового фильма Майкла Манна «Схватка» стало ближе к реализации — вместо Warner Bros. сиквел может снять компания United Artists, подразделение Amazon MGM Studios.

Режиссер не смог договориться с Warner Bros. о бюджете на съемки, и в августе студия решила отложить проект до лучших времен. В октябре стало известно, что United Artists ведет переговоры с Warner о покупке прав на «Схватку 2», пишет The Hollywood Reporter.

Большой бюджет (по разным данным от 170 до 230 миллионов долларов) нужен Манну, в том числе, для привлечения звездного каста. Ожидается, что в сиквеле «Схватки» сыграют Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Остин Батлер и Брэдли Купер.

Критики назвали шедевром «Битву за битвой» с Ди Каприо

Планы снять продолжение культовой криминальной драмы появились после выхода книги «Схватка 2», написанной Майклом Манном в соавторстве с Мег Гардинер. Роман возглавил список бестселлеров The New York Times в 2022 году.

Оригинальный фильм 1995 года рассказывал историю противостояния опытного полицейского Винсента Ханны (Аль Пачино) и профессионального грабителя Нила МакКоули (Роберт Де Ниро). Картина стала классикой жанра и имела коммерческий успех.

Культгид #Кинематограф
