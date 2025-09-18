Критики назвали шедевром фильм «Битва за битвой» с Ди Каприо

Новый фильм Пола Томаса Андрерсона «Битва за битвой» (One battle after another) получил высокие оценки критиков. Картину называют не только одним из лучших фильмов года, но, возможно, лучшим в карьере режиссера.

Почти трехчасовой боевик, снятый по мотивам романа Томаса Пинчона «Винленд» , рассказывает о бывшем революционере, чью дочь похищает его давний враг. Главный герой вынужден обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы устранить угрозу и спасти ребенка.

Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо и Шон Пенн, игру которых критики называют завораживающей. Также отмечаются экшен-сцены, в полной мере показывающие, на что был потрачен внушительный 150-миллионный бюджет картины. Отдельной похвалы заслужила музыка к фильму, написанная гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом.

«Битва за битвой» получила 97% свежести на Rotten Tomatoes и 96 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic. В мировой прокат картина выходит 26 сентября.



