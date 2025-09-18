НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Критики назвали шедевром фильм «Битва за битвой» с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
251 0
кадр из фильма "Битва за битвой" (реж. Пол Томас Андерсон)
Фото: © Warner Bros.

Новый фильм Пола Томаса Андрерсона «Битва за битвой» (One battle after another) получил высокие оценки критиков. Картину называют не только одним из лучших фильмов года, но, возможно, лучшим в карьере режиссера.

Почти трехчасовой боевик, снятый по мотивам романа Томаса Пинчона «Винленд» , рассказывает о бывшем революционере, чью дочь похищает его давний враг. Главный герой вынужден обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы устранить угрозу и спасти ребенка.

Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо и Шон Пенн, игру которых критики называют завораживающей. Также отмечаются экшен-сцены, в полной мере показывающие, на что был потрачен внушительный 150-миллионный бюджет картины. Отдельной похвалы заслужила музыка к фильму, написанная гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом.

«Битва за битвой» получила 97% свежести на Rotten Tomatoes и 96 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic. В мировой прокат картина выходит 26 сентября.


Еще по теме
Premier выпустит байопик о группе «Сектор Газа»
Драма «Тогда. Сейчас. Потом» Земекиса выходит в российский прокат
«Союзмультфильм» создаст кинофраншизу про кота Матроскина
Вышел четвертый сезон «Утреннего шоу» с Энистон и Уизерспун
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин проведет прямую линию в декабре
Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск
Супруги Трампа и Карла III надели платья цветов флага Украины
Стало известно об уходе из Кремля соратника Путина Козака
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
15
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Трамп сделал внушение Зеленскому
13
Численность населения Сибири стабилизируют