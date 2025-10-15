За что Горбачеву дали Нобелевскую премию мира. СПРАВКА

Президенту СССР Михаилу Горбачеву 15 октября 1990 года присудили Нобелевскую премию мира. Награду он получил за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и западными странами.

Президент СССР Михаил Горбачев Фото : Yuryi Abramochkin / CC BY-SA 3.0

Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 года. С его приходом к власти в СССР начался процесс демократизации, получивший официальное название «перестройка». Была разработана программа перевода экономики на рыночную основу.

КПСС в 1990 году фактически лишилась власти — она перешла к Съезду народных депутатов. Он стал первым в советской истории парламентом, избранном на свободных демократических выборах.

Горбачев также проводил новую международную политику, которая именовалась «разрядкой». За несколько лет Запад перестал восприниматься врагом и стал «партнером», на Советский Союз перестали смотреть как на угрозу.

Ключевым для вручения премии стал процесс объединения Германии, запущенный после подписания договора о выводе советских войск. ГДР и ФРГ 3 октября 1990 года объединились, а немецкое руководство выдвинуло кандидатуру Горбачева на Нобелевскую премию.

Как прошло вручение

Заявление Нобелевского комитета гласило, что премия присуждена Горбачеву за его «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

«Мирный процесс, в который Горбачев внес такую весомую лепту, открывает новые возможности перед мировым сообществом для решения его актуальных проблем, невзирая на идеологические, религиозные, исторические и культурные различия», — говорилось в заявлении.

В торжественной церемонии, происходившей в Осло, Горбачев не участвовал. Вместо него награду принял тогдашний первый заместитель министра иностранных дел Анатолий Ковалев, который зачитал благодарственное слово от имени последнего советского лидера.

Традиционную Нобелевскую лекцию Горбачев смог прочитать в столице Норвегии Осло только 5 июня 1991 года, отметив в своем выступлении, что в присуждении Нобелевской премии он увидел «понимание идей нового мышления».