Сериал дня: «Чикатило»

Приговор самому известному серийному убийце СССР Андрею Чикатило, чье имя стало синонимом слова «маньяк», читали два дня, и 15 октября 1992 года судья объявил: смертная казнь. Сериал «Чикатило» рассказывает о жутких преступлениях незаметного человека и сыщиках, пытающихся поймать чудовище.

Сериал «Чикатило» (18+) — это детектив-триллер о том, как советские правоохранительные органы много лет искали убийцу, а он успешно притворялся образцовым гражданином.

Сериал состоит из двух сезонов по восемь серий. Первый вышел в 2021 году, второй — годом позже. Первый сезон закончился клиффхэнгером )рткрытой развязкой). Повествование оборвалось на самом интересном месте, когда, казалось бы, в квартиру маньяка звонит милиция. Вторая часть посвящена подражателю Чикатило, операции «Лесополоса» и суду над потрошителем.

В главных ролях Дмитрий Нагиев, Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Карэн Бадалов, Никита Кологривый. Режиссер — Сарик Андреасян.

Оценки и критика

Рейтинг «Чикатило» на «Кинопоиске» — 6.9, на IMDb — 6.8. Сериал критиковали за отсутствие драматургии, за излишнее смакование деталей убийств с использованием крупных планов, за замену имен реальных следователей вымышленными. Но особенно досталось самому Чикатило в исполнении Нагиева.

По мнению рецензентов и простых зрителей, Нагиев был очень плохим выбором на роль советского маньяка. Уши узнаваемого и характерного актера, секс-символа, торчали из образа неприметного и на вид безобидного реального убийцы. А нелепый грим подтолкнул многих комментаторов к сравнению с прапорщиком Задовым.

Многие отмечают, что Нагиев априори не смог бы сыграть ничем не примечательного советского гражданина. И в итоге «Чикатило» в его исполнении, скорее, напоминает олигофрена, чем незаметного скромнягу. Но, может, так и было задумано...

«Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал», — говорил Нагиев о своем герое.

В то же время зрители отмечают игру других актеров, завораживающую мрачность и жестокую достоверность сериала. Впрочем, кому-то достоверность сцен убийств кажется избыточной.

Среди плюсов «Чикатило» выделяют воссоздание советской эпохи, операторскую работу и то, как показана работа правоохранительных органов. Они были не готовы признать сам факт существования маньяка и, тем более, не знали, как искать серийного убийцу.