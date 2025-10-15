Почти каждый второй дом в России сдается с задержкой

Почти каждый второй жилой дом в России в 2025 году сдается позже установленного срока. Более 10% домов сдавались в эксплуатацию с задержкой более года, подсчитали аналитики портала «ЕРЗ.РФ».

По итогам девяти месяцев текущего года доля жилья, которое сдается со срывом сроков, выросла к аналогичному периоду 2024 года на 7% и достигла 42%. При этом на 17% уменьшился период просрочки с 6,7 месяца до 5,5 месяца, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на портал. Основная причина переноса сроков застройщиками — снижение продаж.

С опозданием более года сдавалось в эксплуатацию 10,4% домов, полгода-год — 6,5%, от трех до шести месяцев задержали ввод 8,9% жилья, от одного месяца до трех опоздали с 8,8%, меньше месяца отставание составило при сдаче 7,5% домов.

Хуже всего статистика в Дагестане, где 100% домов сдаются с опозданием, а его средний срок — более четырех лет (48,3 месяца). Вовремя сдаются дома только в Коми и Калмыкии. В Москве просрочка составила 53%, а в Санкт-Петербурге — 17%.