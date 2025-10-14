НАВЕРХ
Как свергли Никиту Хрущева. СПРАВКА

Никиту Хрущева 14 октября 1964 года лишили власти — советского вождя принудительно отправили на пенсию по итогам заседания Президиума ЦК КПСС. Его отставка стала полной неожиданностью для всего мира и граждан СССР.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
Бескровный процесс свержения советского лидера запустил звонок второго секретаря ЦК Леонида Брежнева, который вечером 12 октября 1964 года позвонил Хрущеву в Пицунду, где тот отдыхал, предложив тому прилететь в Москву на президиум ЦК.

Кроме Брежнева, в тесный круг заговорщиков входили глава КГБ Владимир Семичастный, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, член президиума ЦК Николай Подгорный, зампредседателя Совмина СССР Александр Шелепин.

На заседании 13 октября прилетевшему с отдыха Хрущеву зачитали доклад, в котором его обвинили в отступлении от ленинских принципов коллективного руководства, волюнтаризме, грубости и посягательстве на создание собственного культа личности.

В защиту Хрущева выступил только министр пищевой промышленности Анастас Микоян. Оказавшись без поддержки, Хрущев согласился на следующий день подписать документ об отставке.

Последнее выступление перед бывшими соратниками растерянный вождь закончил со слезами на глазах: «Если у вас пойдут дела хорошо, я буду только радоваться и следить за сообщениями газет».

После этого члены президиума ЦК решили не исключать Хрущева из партии и даже назначили ему пенсию в размере 500 рублей в месяц. Эпоха реформ, «оттепели» и непредсказуемой внешней политики завершилась. Началась 18-летняя брежневская «эпоха застоя». 

Политика #История #Россия
