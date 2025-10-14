НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Экс-мэр Новосибирска восхитился курортом в Северной Корее

Источник:
Sibnet.ru
596 2

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришел в восторг от нового туристического комплекса в северокорейском городе Вонсане. Эмоциональный пост о курорте «Вонсан-Кальма» экс-градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.

Локоть напомнил, что в июле там побывал министр иностранных дел Сергей Лавров, который «был в восхищении от этого комплекса». В октябре эстафету восхищения перенял глава новосибирского обкома КПРФ, который даже искупался в море, несмотря на дождливую погоду.

«Делаю небольшую рекламу этого места, чтобы подчеркнуть, какое внимание сегодня уделяется в КНДР развитию туризма. Поверьте, все очень красиво, достойно, на высоком уровне. Я в восхищении!», – написал Локоть.

Элитный комплекс «Вонсан-Кальма» открыт в июне 2025 года специально для туристов из России. Он расположен на берегу Японского моря и способен единовременно принять около 20 тысяч отдыхающих.

Еще по теме
Новые правила въезда в Шенгенскую зону заработают для россиян
Расщелина или медведи: как ищут красноярскую семью
Спрос на туры в Китай вырос за месяц на 60%
Евросоюз передумал вводить ограничения для туристов из России
смотреть все
Жизнь #Туризм #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (2)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Улитка на склоне

И поэтому закупаем картошку и прочее за границей. Там далеко не до гордости.

Улитка на склоне

Да, против американцев Кремль жалко выглядит. Кремль бьют, а они морду кирпичом держат. Типа все норм.

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Uynachalnica

Яйца подешевели, картоха тоже, даже икра - есть чем гордится! Тут главное, чтобы пенсии не увеличивали,...