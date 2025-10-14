Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришел в восторг от нового туристического комплекса в северокорейском городе Вонсане. Эмоциональный пост о курорте «Вонсан-Кальма» экс-градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.

Локоть напомнил, что в июле там побывал министр иностранных дел Сергей Лавров, который «был в восхищении от этого комплекса». В октябре эстафету восхищения перенял глава новосибирского обкома КПРФ, который даже искупался в море, несмотря на дождливую погоду.

«Делаю небольшую рекламу этого места, чтобы подчеркнуть, какое внимание сегодня уделяется в КНДР развитию туризма. Поверьте, все очень красиво, достойно, на высоком уровне. Я в восхищении!», – написал Локоть.

Элитный комплекс «Вонсан-Кальма» открыт в июне 2025 года специально для туристов из России. Он расположен на берегу Японского моря и способен единовременно принять около 20 тысяч отдыхающих.