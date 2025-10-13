НАВЕРХ
Главврач из Амурской области стал новым директором клиники Мешалкина

Источник:
Sibnet.ru
Генеральный директор НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Евгений Тарасюк
Фото: © пресс-служба НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина

Главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк стал новым генеральным директором центра имени академика Е. Н. Мешалкина, сообщила пресс-служба учреждения.

Тарасюк — выпускник Амурской медицинской академии 2011 года, кардиохирург, врач высшей категории.

Новому руководителю 37 лет. Их них 11 лет он возглавляет крупные медучреждения: пять руководил университетской клиникой кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии.

В 2020 году назначен главой Амурской областной клинической больницы (АОКБ) — многопрофильного медучреждения на 1 тысячу коек, где под его руководством проведена техническая модернизация, внедрены инновационные технологии, проведен капитальный ремонт на площади более 17 тысяч квадратных метров.

В интервью «Амурской правде» Тарасюк рассказывал, что взял курс на открытость: в больнице везде были размещены QR-коды, и сообщения приходили напрямую главному врачу. Также ввел идентификационные браслеты на пациентах — в штрихкоде зашифрован диагноз пациента, информация об аллергии и так далее. Признавался, что не оперировал с момента назначения главврачом.

#Репортаж
Мини-пиги особого назначения: как живут «научные» свиньи

Предыдущий гендиректор клиники Мешалкина Александр Чернявский уволился по собственному желанию с 13 октября. Он вместе с заместителем по финансам Артемом Пухальским подозревается в получении взяток. Чернявский в 2019 году сменил на посту Александра Караськова, который в апреле 2024 года был осужден на 3,5 года колонии за хищение около 1,8 миллиарда рублей при закупках для медучреждения.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина основан в 1957 году. Его возглавил известный московский хирург, кардиолог Евгений Мешалкин. С С 2009 года учреждение оказывает помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно проводят около 20 тысяч операций.

