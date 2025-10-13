НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений

Источник:
«Археология»
379 2
Клад серебряных монет и украшений XII века
Клад серебряных монет и украшений XII века
Фото: ©Административный совет Стокгольмского лена

Большой клад серебряных монет и ювелирных украшений раннего Средневековья обнаружил рыбак, копавший червей у своего летнего домика под Стокгольмом. Сокровище было зарыто в конце XII века, когда еще самого города не существовало.

Клад был помещен в медный котел и прекрасно сохранился. Общий вес находки — около шести килограммов. Он состоит из серебряных колец, подвесок и бус, перемешанных с тысячами монет. Антиквар из Стокгольмского окружного совета София Андерссон оценила число найденных предметов в 20 тысяч. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтатуи острова Пасхи действительно «ходили»

На некоторых монетах есть надпись «KANUTUS» — это латинское имя Кнута, значит, они отчеканены во времена правления шведского короля Кнута Эрикссона, правившего с 1173 по 1195 год. В кладе есть несколько редких «епископских монет». Их чеканили по распоряжению средневековых епископов, которых и изображали на монетах.

Стокгольм был основан в 1252 году — позже, чем зарыт клад, пишет «Археология». Теперь Шведское национальное управление по охране наследия должно решить — претендует ли правительство на клад. В случае положительного решения власти компенсируют удачливому рыбаку стоимость сокровища. 

Еще по теме
Музей счастья: кругосветное путешествие в себя
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Определены самые трудолюбивые жители Европы
Сандалию возрастом 650 лет нашли археологи в гнезде стервятников
смотреть все
Жизнь #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (2)
Картина дня
Банк России отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Путин назвал «национальную гордость России»
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
45
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
15
США оценили шансы «захватить Калининград»
15
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России