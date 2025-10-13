Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений

Большой клад серебряных монет и ювелирных украшений раннего Средневековья обнаружил рыбак, копавший червей у своего летнего домика под Стокгольмом. Сокровище было зарыто в конце XII века, когда еще самого города не существовало.

Клад был помещен в медный котел и прекрасно сохранился. Общий вес находки — около шести килограммов. Он состоит из серебряных колец, подвесок и бус, перемешанных с тысячами монет. Антиквар из Стокгольмского окружного совета София Андерссон оценила число найденных предметов в 20 тысяч.

На некоторых монетах есть надпись «KANUTUS» — это латинское имя Кнута, значит, они отчеканены во времена правления шведского короля Кнута Эрикссона, правившего с 1173 по 1195 год. В кладе есть несколько редких «епископских монет». Их чеканили по распоряжению средневековых епископов, которых и изображали на монетах.

Стокгольм был основан в 1252 году — позже, чем зарыт клад, пишет «Археология». Теперь Шведское национальное управление по охране наследия должно решить — претендует ли правительство на клад. В случае положительного решения власти компенсируют удачливому рыбаку стоимость сокровища.