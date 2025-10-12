НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко назвал Зеленского проблемой

Источник:
Sibnet.ru
278 5
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины в большей степени заключается в Владимире Зеленском, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «ранее был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности и ошибался».

Дело не в США, которые очень хотят продвижения в урегулировании ситуации вокруг Украины, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«А больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — подчеркнул президент Белоруссии.

Еще по теме
Кремль заявил о «крайней обеспокоенности» темой Tomahawk
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (5)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
15
США оценили шансы «захватить Калининград»