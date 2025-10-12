Лукашенко назвал Зеленского проблемой

Проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины в большей степени заключается в Владимире Зеленском, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «ранее был склонен обвинять европейских лидеров в недоговороспособности и ошибался».

Дело не в США, которые очень хотят продвижения в урегулировании ситуации вокруг Украины, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«А больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — подчеркнул президент Белоруссии.