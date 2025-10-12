НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Красная икра подешевела в России

Источник:
РИА Новости
315 5

Стоимость красной икры впервые с конца прошлого года снизилась в России, следует их данных Федеральной службы государственной статистики.

В сентябре 2025 года цена на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей за килограмм. Месяцем ранее икра стоила 9,5 тысячи. Последний раз цена была ниже этого уровня в декабре 2024-го — 9,2 тысячи, приводит РИА Новости данные Росстата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак проверить красную икру

В прошлом году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры в середине года.

В 2025-м ситуация значительно улучшилась: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров прогнозирует, что по итогам путины объем икры (в сыром виде) достигнет 21 тысячи тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года.

Еще по теме
Путин назвал «национальную гордость России»
Производство водки снизилось в России
Стоимость куриных яиц опустилась ниже уровня 2023 года
Эксперт предупредил о подорожании пива в России
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (5)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО