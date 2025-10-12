Красная икра подешевела в России

Стоимость красной икры впервые с конца прошлого года снизилась в России, следует их данных Федеральной службы государственной статистики.

В сентябре 2025 года цена на деликатес в среднем по стране составили 9,4 тысячи рублей за килограмм. Месяцем ранее икра стоила 9,5 тысячи. Последний раз цена была ниже этого уровня в декабре 2024-го — 9,2 тысячи, приводит РИА Новости данные Росстата.

В прошлом году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн. Это привело к резкому подорожанию красной икры в середине года.

В 2025-м ситуация значительно улучшилась: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров прогнозирует, что по итогам путины объем икры (в сыром виде) достигнет 21 тысячи тонн, что на 31% превышает уровень прошлого года.