Самый крупный айсберг в мире раскололся. ФОТО

Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

На текущий момент площадь А23а составляет 1423 квадратных километра, уточнили ученые. При этом айсберг по-прежнему остается самым большим в мире, несмотря на потерю значительной части.

В настоящее время айсберг находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Он дрейфует в северном направлении, постепенно разрушаясь под действием ветра и местных течений.

Отмечается, что гигант не представляет опасности для кораблей, так как из-за своих размеров он легко обнаруживается судовыми радарами. Кроме этого, айсберг дрейфует в районе, где нет регулярных маршрутов.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. За минувший летний сезон айсберг потерял 36% своей площади.

