S7 отменила восемь рейсов из Новосибирска из-за снегопада

Источник:
Sibnet.ru
самолет Embraer 170-LR
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания S7 airlines отменила восемь рейсов из Новосибирска. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Причиной отмены пресс-служба перевозчика назвала неблагоприятные погодные условия. В ночь на 9 октября в городе начался сильный снегопад, который продолжился в течение утра и дня. В результате были отменены вылеты в Красноярск (два рейса), Омск (два рейса), Барнаул, Горно-Алтайск, Екатеринбург и Томск.

«Все задействованные службы и контактный центр авиакомпании работают в усиленном режиме для стабилизации расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания», – сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажирам предлагают вернуть деньги за билеты, либо обменять их на другие рейсы без доплат.

По данным Западно-Сибирского УГМС, небольшой снегопад ожидается в Новосибирске и предстоящей ночью. Днем в пятницу, 10 октября преимущественно без осадков.

Экономика #Транспорт и дороги #Стихии #Новосибирск
