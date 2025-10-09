Самозанятые могут лишиться налоговых льгот уже в 2026 году

Совет федерации предложил досрочно прекратить льготное налогообложение самозанятых. Уже в 2026 году налоги на доходы от самостоятельной деятельности могут повыситься.

С 2019 года проводится 10-летний эксперимент по льготам для самозанятых. Эксперимент призван вывести из тени доходы от подработок и другой самостоятельной деятельности. Физлица и ИП, зарегистрированные как самозанятые, платят налог по сниженной ставке — 4% или 6%. На 2025 в стране зарегистрировано более 14 миллионов самозанятых.

Еще в сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников уверял, что никакого пересмотра условий для самозанятых до 2028 года не будет. Однако после его доклада о текущей ситуации в экономике Совфед предложил завершить эксперимент для самозанятых на два года раньше.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации: проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году», — говорится в постановлении Совфеда от 8 октября.

НДС повысится до 22%

Также сенаторы рекомендуют разработать дополнительные меры «по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

Что говорил министр

Решетников в сентябре, говоря о сохранении сроков эксперимента до 2028 года, отмечал, что некоторые работодатели вместо оформления найма на постоянную работу «пытаются задействовать и использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых».

Министр также призывал обратить внимание на индивидуальных предпринимателей, которые могут продавать услуги под видом труда самозанятых, при том, что у них годовой лимит не 2 миллиона (как у самозанятых физлиц), а 60 миллионов рублей. И ставка налогообложения может быть вообще 1%, потому что многие регионы снизили упрощенку до 1%.