НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Самозанятые могут лишиться налоговых льгот уже в 2026 году

Источник:
Sibnet.ru
243 1

Совет федерации предложил досрочно прекратить льготное налогообложение самозанятых. Уже в 2026 году налоги на доходы от самостоятельной деятельности могут повыситься.

С 2019 года проводится 10-летний эксперимент по льготам для самозанятых. Эксперимент призван вывести из тени доходы от подработок и другой самостоятельной деятельности. Физлица и ИП, зарегистрированные как самозанятые, платят налог по сниженной ставке — 4% или 6%. На 2025 в стране зарегистрировано более 14 миллионов самозанятых.

Еще в сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников уверял, что никакого пересмотра условий для самозанятых до 2028 года не будет. Однако после его доклада о текущей ситуации в экономике Совфед предложил завершить эксперимент для самозанятых на два года раньше. 

«Рекомендовать правительству Российской Федерации: проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году», — говорится в постановлении Совфеда от 8 октября.

НДС повысится до 22%

Также сенаторы рекомендуют разработать дополнительные меры «по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

Что говорил министр

Решетников в сентябре, говоря о сохранении сроков эксперимента до 2028 года, отмечал, что некоторые работодатели вместо оформления найма на постоянную работу «пытаются задействовать и использовать мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых».

Министр также призывал обратить внимание на индивидуальных предпринимателей, которые могут продавать услуги под видом труда самозанятых, при том, что у них годовой лимит не 2 миллиона (как у самозанятых физлиц), а 60 миллионов рублей. И ставка налогообложения может быть вообще 1%, потому что многие регионы снизили упрощенку до 1%. 

Еще по теме
Больше участников СВО получат право на вторую госпенсию
Ограничить срок возврата денег на карту 24 часами призвали в Госдуме
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
смотреть все
Политика #Законы #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (1)
Картина дня
Импульс саммита Путина и Трампа на Аляске исчерпан
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
Адам Кадыров открыл спорткомплекс имени себя
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.