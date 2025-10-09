Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС

Ликвидировать фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и заменить его прямым бюджетным финансированием предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он также рекомендовал создать независимый контроль в здравоохранении.

«Нужно убирать фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков», — заявил Миронов РИА Новости. Он добавил, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает замену страховой медицинской организации (СМО) территориальными фондами системы ОМС.

Миронов также предложил создать систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая заменит СМО.

«Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении», — уверен политик.

