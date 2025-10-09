НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС

Источник:
РИА Новости
404 4

Ликвидировать фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и заменить его прямым бюджетным финансированием предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он также рекомендовал создать независимый контроль в здравоохранении.

«Нужно убирать фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков», — заявил Миронов РИА Новости. Он добавил, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает замену страховой медицинской организации (СМО) территориальными фондами системы ОМС.

Миронов также предложил создать систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая заменит СМО.
«Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении», — уверен политик.

Миронов призвал запретить «домашку» на выходные


Еще по теме
Больше участников СВО получат право на вторую госпенсию
Ограничить срок возврата денег на карту 24 часами призвали в Госдуме
Самозанятые могут лишиться налоговых льгот уже в 2026 году
Принят проект об обязательных отработках для выпускников медвузов
смотреть все
Политика #Законы #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО