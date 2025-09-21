НАВЕРХ
Миронов призвал запретить домашние задания на выходные

Источник:
ТАСС
Суббота должна быть полностью свободным днем у школьников, чтобы они могли проводить время в кругу семьи, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата парламента разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию.

«Идея отменить домашние задания неправильная. Дети должны уметь самостоятельно заниматься. А вот отменить задания на выходные дни, в обязательном порядке сделать так, чтобы суббота была выходным, и чтобы выходной день без уроков они проводили бы с родителями, проводили бы в кругу семьи, — да, вот это будет абсолютно правильно», — сказал ТАСС Миронов.

Политик объяснил, что выполнение домашних заданий в будние дни должно остаться, потому что школа «не успеет все дать» ученикам во время классной работы.

«Поэтому домашние задания должны быть, но наше предложение - отменить домашние задания на выходные, и в субботу чтобы никто не учился. Пускай [будет] два дня выходных - суббота, воскресенье. Дети отдохнут и в понедельник с новыми силами [пойдут] на учебу», — заключил он.

