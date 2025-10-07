Власти ЕС ограничат поездки российских дипломатов по Европе

Страны Евросоюза согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества, пишет источники британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Теперь российских дипломатов обяжут уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны, рассказали источники. Эта продвигаемая Чехией инициатива стала частью нового (19-го) пакета антироссийских санкций, разрабатываемого Евросоюзом.

Российским дипломатам потребуется указать «марку, тип и номерной знак» своего автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы и даты въезда и выезда. В случае поездки на поезде, автобусе или полета на самолете потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте следования, уточнили собеседники газеты.

Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС

При этом любая страна-член ЕС может запретить въезд или потребовать дополнительное разрешение на поездку или транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины отказа, сообщили источники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют.