Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский несет ответственность за беспорядки в столице, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — приводит «Коммерсантъ» слова Кобахидзе.

Протесты в Тбилиси начались вечером в субботу, 4 октября. МВД возбудило уголовное дело по статьям о нападении на сотрудников полиции, призывах к свержению власти, повреждении имущества, а также попытке захвата объекта стратегического значения.

Оппозиция анонсировала «мирную революцию» в Грузии

Ранее в Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК после обработки 98,1% бюллетеней, лидирует правящая партия «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» с 70,1% голосов.