НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Оппозиция анонсировала «мирную революцию» в Грузии

Источник:
«Коммерсантъ»
250 0

Глава неправительственной организации «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе заявил, что в субботу, 4 октября, в центре Тбилиси «соберутся сотни тысяч проевропейски настроенных грузин».

Поводом для манифестаций станут муниципальные выборы, которые 4 октября пройдут в Грузии. «Соберутся сотни тысяч проевропейски настроенных грузин», чтобы «мирно свергнуть пророссийскую» правящую партию «Грузинская мечта», приводит «Коммерсантъ» заявление Бурчаладзе.

По его словам, оппозиция «начнет мирную революцию четвертого числа и завершит ее в тот же день». Его поддержал бывший президент страны Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее тюремное заключение за злостное использование служебных полномочий.

Власти Грузии предупредили о «тяжелых последствиях любых противоправных действий». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнули, что все, кто 4 октября нарушит закон, «будут сурово наказаны».

Грузия полностью погасила долг перед Россией

Еще по теме
Додик попросил помощи у Путина
Лукашенко попросил белорусских чиновников меньше говорить
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС угрозу войны с Россией
Трамп объявил войну наркокартелям
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

atyasov78

И это высказывает урод с тремя классами образования! Который пацанов пленных расстреливал (ну может не...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...