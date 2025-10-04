Оппозиция анонсировала «мирную революцию» в Грузии

Глава неправительственной организации «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе заявил, что в субботу, 4 октября, в центре Тбилиси «соберутся сотни тысяч проевропейски настроенных грузин».

Поводом для манифестаций станут муниципальные выборы, которые 4 октября пройдут в Грузии. «Соберутся сотни тысяч проевропейски настроенных грузин», чтобы «мирно свергнуть пророссийскую» правящую партию «Грузинская мечта», приводит «Коммерсантъ» заявление Бурчаладзе.

По его словам, оппозиция «начнет мирную революцию четвертого числа и завершит ее в тот же день». Его поддержал бывший президент страны Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее тюремное заключение за злостное использование служебных полномочий.

Власти Грузии предупредили о «тяжелых последствиях любых противоправных действий». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнули, что все, кто 4 октября нарушит закон, «будут сурово наказаны».

