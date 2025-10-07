Ученые создали соединение для подавления роста раковых клеток

Российские ученые создали органическое соединение, которое подавляет рост раковых клеток, в перспективе это поможет в борьбе с онкологией, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые нашли средство от синдрома ПТСР

Соединение успешно прошло лабораторные испытания. Разработка может стать основой создания новых молекулярных инструментов для диагностики и адресной терапии рака, говорится в сообщении.

«Результаты исследований показали, что биологическая активность новых соединений делает их перспективной основой для разработки препаратов для замедления роста и лечения злокачественных новообразований», — рассказал один из авторов, доцент ТПУ Евгений Плотников.

Газировки вызывают депрессии у женщин