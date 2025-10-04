Оба пилота разбившегося в Красноярском крае Ан-2 погибли

Оба пилота погибли в самолете Ан-2, упавшем в Красноярском крае в пятницу, 3 октября, сообщили ГУ МЧС России по региону и Межгосударственный авиационный комитет.

Крушение легкомоторного самолета Ан-2 произошло 3 октября около 17.00 местного времени (13.00 мск) в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей Ермаковского района Красноярского края.

Сначала сообщалось об одном погибшем человеке. Позже МЧС обновило пост в телеграм-канале, указав, что обнаружен второй погибший. На сайте МАК в карточке дело указано, что это были два пилота.

Ан-2 принадлежал авиакомпании «Борус». По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры крушение воздушного судно произошло «после выполнения авиационных работ». По данным телеграм-канала Shot, борт летел из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района.