НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Оба пилота разбившегося в Красноярском крае Ан-2 погибли

Источник:
Sibnet.ru
305 3
Ан-2, разбившийся возле поселка Танзыбей в Красноярском крае
Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Оба пилота погибли в самолете Ан-2, упавшем в Красноярском крае в пятницу, 3 октября, сообщили ГУ МЧС России по региону и Межгосударственный авиационный комитет.

Крушение легкомоторного самолета Ан-2 произошло 3 октября около 17.00 местного времени (13.00 мск) в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей Ермаковского района Красноярского края.

Сначала сообщалось об одном погибшем человеке. Позже МЧС обновило пост в телеграм-канале, указав, что обнаружен второй погибший. На сайте МАК в карточке дело указано, что это были два пилота.

Ан-2 принадлежал авиакомпании «Борус». По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры крушение воздушного судно произошло «после выполнения авиационных работ». По данным телеграм-канала Shot, борт летел из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района.

Еще по теме
Человек погиб при жесткой посадке Ан-2 в Красноярском крае
Обнаружен след ребенка во время поиска пропавших красноярских туристов
Сбивший пенсионерку самокатчик выплатит по суду 1,5 млн рублей
Семья туристов с маленьким ребенком пропала в горах Красноярского края
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Обсуждение (3)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

atyasov78

И это высказывает урод с тремя классами образования! Который пацанов пленных расстреливал (ну может не...

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...