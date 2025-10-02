НАВЕРХ
Бурятия стала антилидером рейтинга по экологии

Бурятия сразу по четырем параметрам — состояние воздуха, почвы и воды, объем коммунальных отходов — оказалась на последнем экологического рейтинга. Самая благоприятная экологическая обстановка на Чукотке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти «за» сплошных рубки на Байкале

Бурятия заняла последнюю, 74-ю строчку рейтинга. Перед ней разместились Иркутская область, Ростовская, Челябинская и Самарская. Тува заняла 59 место, следует из рейтинга, составленного проектом «Если быть точным». 

Иркутская область также лидирует по общему числу городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха, в них живет 74% населения всей области. В Иркутской области шесть таких городов, больше их только в Красноярском крае — девять.

Лучше всего экология на Чукотке. Далее с небольшим отрывом идут Новгородская, Ленинградская и Владимирская области. Московская область занимает в рейтинге 66 позицию, Москва — 27, Санкт-Петербург — 19. 

В исследовании учитывались данные 2023 года, поскольку в более близкое время не все данные есть в открытых источниках. При этом в рейтинг не попали 11 регионов, потому что у Росгидромета нет информации о качестве воздуха в восьми из них и о качестве почвы — еще в трех.


Свинокомплекс заплатит 2,3 млрд за ущерб экологии

