Свинокомплекс под Новосибирском заплатит 2,3 млрд за ущерб экологии

Новосибирский районный суд взыскал с АО «Кудряшовское» более 2,3 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда, причиненного природным ресурсам, сообщила пресс-служба Судебного департамента региона.

Иск к предприятию подала межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства в 2022 году провели внеплановую проверку деятельности свинокомплекса, в ходе которой были установлены факты загрязнения почвы и акватории реки Амба.

6 августа суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с предприятия:

1 134 876 374 рубля в федеральный бюджет в счет возмещения вреда, причиненного реке,

1 211 675 497 рублей 50 копеек в бюджет Колыванского района Новосибирской области в счет возмещения вреда, причиненного почвам,

900 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение дело.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

В ноябре 2024 года бывший директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко был признан виновным в уничтожении или повреждении лесных насаждений. Колыванский районный суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, назначенное Гавриленко наказание было признано отбытым.



