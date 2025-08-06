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Свинокомплекс под Новосибирском заплатит 2,3 млрд за ущерб экологии

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский районный суд взыскал с АО «Кудряшовское» более 2,3 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда, причиненного природным ресурсам, сообщила пресс-служба Судебного департамента региона.

Иск к предприятию подала межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства в 2022 году провели внеплановую проверку деятельности свинокомплекса, в ходе которой были установлены факты загрязнения почвы и акватории реки Амба.

6 августа суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с предприятия:

  • 1 134 876 374 рубля в федеральный бюджет в счет возмещения вреда, причиненного реке,
  • 1 211 675 497 рублей 50 копеек в бюджет Колыванского района Новосибирской области в счет возмещения вреда, причиненного почвам,
  • 900 000 рублей государственной пошлины за рассмотрение дело.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

В ноябре 2024 года бывший директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко был признан виновным в уничтожении или повреждении лесных насаждений. Колыванский районный суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, назначенное Гавриленко наказание было признано отбытым.


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Топ комментариев

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...

mosquito__2010

получается что суды куплены и это форменный правовой беспредел.ну кто в адеквате будет верить современной...