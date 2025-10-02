НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Самурайский экшен Ghost of Yotei вышел на PS5

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © blog.playstation.com

Ghost of Yotei – продолжение легендарной Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions вышла на PlayStation 5.

События игры развернутся в начале XVII века на территории республики Эдзо. В центре сюжета одинокий ронин (самурай без хозяина) Ацу, которая мстит за убийство своей семьи. Для этого у нее есть богатый арсенал холодного оружия, а также дымовые бомбы, крюк-кошка и волк-компаньон.

Критики остались в восторге от нового творения Sucker Punch. Ghost of Yotei получила 87 баллов на агрегаторе Metacritic и была названа одним из главных претендентов на «Игру года». Похвалы удостоились сюжет сиквела, проработка локаций и хорошая оптимизация.

Российские геймеры отмечают наличие полноценной русской озвучки, что с современными релизами бывает нечасто. Стандартное издание игры стоит 70 долларов.

