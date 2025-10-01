«Большая семерка» собралась ужесточить санкции против России

Страны «Большой семерки» (G7) приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для существенной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и критическому ослаблению способности России», — говорится в проекте документа.

Главы Минфин стран G7 должны выступить с заявлением в среду, 1 октября. В текущем проекте говорится, что идет работа над целым рядом вариантов, включая новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

«Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов», — сказано в заявлении.