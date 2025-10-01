НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

«Большая семерка» собралась ужесточить санкции против России

Источник:
Bloomberg
152 1

Страны «Большой семерки» (G7) приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для существенной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и критическому ослаблению способности России», — говорится в проекте документа.

Главы Минфин стран G7 должны выступить с заявлением в среду, 1 октября. В текущем проекте говорится, что идет работа над целым рядом вариантов, включая новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

«Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов», — сказано в заявлении.

Еще по теме
Польша отказала Зеленскому в закрытии Балтийского моря для России
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
Стубб заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
смотреть все
Политика #Мир #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
Стубб заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией
Представлен перечень авто для работы в такси
Дуров впервые рассказал о попытке отравления в 2018 году
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Wolf Hound

Цены на эти повозки скиньте раза в 3,тогда всё хорошо будет.

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...