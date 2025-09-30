Минтранс анонсировал допуск в поезда и самолеты по биометрии

Реальные испытания систем биометрической посадки на поезда и самолеты в ближайшее время начнутся в России, сообщила пресс-служба Минтранса, отметив, что в случае успешных результатов технология будет поэтапно внедряться на отдельных маршрутах.

Для железнодорожного транспорта необходимая законодательная база уже создана, что открывает путь к внедрению этой опции, рассказали РИА Новости в Минтрансе.

В авиации процесс займет больше времени, поскольку требует дополнительных регуляторных решений, а также подтверждения соответствия стандартам безопасности и защиты персональных данных, отметили в ведомстве.

Пилотные проекты уже запускаются: например, в аэропорту «Пулково» летом 2025 года начали тестировать биометрию на внутренних рейсах.

В будущем пассажиры, заранее прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе, смогут проходить на посадку без паспорта. Достаточно будет отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в специальный терминал. При этом пассажиры смогут выбрать между биометрией и традиционным паспортным контролем.

Поездка из Москвы в Петербург по ВСМ займет два часа15 минут