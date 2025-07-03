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Поездка из Москвы в Петербург по ВСМ займет 2 часа 15 минут

Источник:
«Коммерсантъ»
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Пассажиропоток по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом к 2030 году достигнет не менее 23 миллионов человек, заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Ввод в эксплуатацию ВСМ Москва — Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года. Она также пройдет по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, цитирует «Коммерсант» Савельева.

«Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость эксплуатации составит 360 километров в час»,— сказал вице-премьер. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

По словам Савельева, до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатировать 28 поездов с поэтапным увеличением их количества. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.

Стоимость проекта оценивается в 2,349 триллиона рублей. Анонсированная стоимость билета — около 10 тысяч рублей, что выше, чем цена авиабилета и стоимость проезда на «Сапсане».

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