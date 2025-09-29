НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Прозападная партия победила на выборах в Молдавии

Источник:
Sibnet.ru
458 6
Президент Молдовы Майя Санду
Фото: European Parliament / CC BY 4.0

Проевропейская партия «Действие и солидарность» (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS), основанная действующим президентом Майей Санду, одержала победу на парламентских выборах в Молдавии.

PAS набирает 50,03% голосов избирателей после подсчета 99,5% бюллетеней, сообщил ЦИК. У оппозиционного «Патриотического блока» под руководством бывшего президента Игоря Додона, куда входят Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы», — 24,26%.

Блок проевропейских партий «Альтернатива» набирает 7,99%, «Наша партия» — 6,21%, партия «Демократия дома» — 5,63%.

Партия власти «Действие и солидарность» может рассчитывать на 55 мандатов из 101. Патриотический блок социалистов, коммунистов и Будущее Молдовы — 26 мандатов, блок «Альтернатива» — 8 мандатов, «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6 мандатов.

Когда подсчет только начался, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные силы выйти на митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября. Санду также заявила о возможном вмешательстве и допустила отмену результатов.

Еще по теме
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Лавров предостерег Украину от попыток «состряпать провокацию»
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
Обсуждение (6)
Картина дня
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Самый высокий мост в мире открыли в Китае. ФОТО
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
23
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии