Прозападная партия победила на выборах в Молдавии

Проевропейская партия «Действие и солидарность» (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS), основанная действующим президентом Майей Санду, одержала победу на парламентских выборах в Молдавии.

PAS набирает 50,03% голосов избирателей после подсчета 99,5% бюллетеней, сообщил ЦИК. У оппозиционного «Патриотического блока» под руководством бывшего президента Игоря Додона, куда входят Партия социалистов, Партия коммунистов, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы», — 24,26%.

Блок проевропейских партий «Альтернатива» набирает 7,99%, «Наша партия» — 6,21%, партия «Демократия дома» — 5,63%.

Партия власти «Действие и солидарность» может рассчитывать на 55 мандатов из 101. Патриотический блок социалистов, коммунистов и Будущее Молдовы — 26 мандатов, блок «Альтернатива» — 8 мандатов, «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6 мандатов.

Когда подсчет только начался, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные силы выйти на митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября. Санду также заявила о возможном вмешательстве и допустила отмену результатов.