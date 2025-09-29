Хиты Linkin Park превратили в колыбельные

Музыкальный проект Rockabye Baby представил сборник колыбельных на основе хитов группы Linkin Park. Информация о релизе опубликована на сайте проекта.

Пластинка содержит 13 песен Linkin Park, включая Numb, Crawling, In the End и One Step Closer, записанных с помощью ксилофона, оркестровых колокольчиков и других успокаивающих инструментов.

В первую очередь, альбом ориентирован на фанатов культовой американской рок-группы с малолетними детьми, однако, может быть интересен более широкому кругу слушателей.

«Не ребенок? Не родитель? Не проблема. Наши инструментальные колыбельные помогут вам с пользой провести время в дороге, на работе и просто отдохнуть!», — гласит аннотация к альбому.

Запись доступна для прослушивания на популярных зарубежный музыкальных стримингах: Apple Music, Amazon Music, Spotify и YouTube Music. До «Яндекс Музыки» и других российских площадок альбом пока не добрался.

Rockabye Baby — это независимый музыкальный проект из Лос-Анджелеса, который создает инструментальные версии хитов известных поп- и рок-исполнителей. В каталоге проекта каверы-колыбельные песен Beatles, Боба Марли, Бейонсе, Тейлор Свифт, Снуп Догга, Coldplay, Queen, Led Zeppelin, Адель, Билли Айлиш и других артистов.

Linkin Park — ню-метал-группа из Калифорнии, образованная в 1996 году. Музыканты получили две премии «Грэмми» и ряд других престижных наград. После смерти вокалиста Честера Беннингтона в 2017 году группа приостановила деятельность на несколько лет. 15 ноября 2024-го Linkin Park выпустили восьмой студийный альбом From Zero с новой вокалисткой Эмили Армстронг и новым барабанщиком Колином Бриттэном.



