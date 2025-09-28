Последнее интервью Кеосаяна выйдет на «России 1»

Эфир с последним интервью умершего недавно кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна выйдет на телеканале «Россия 1» 28 сентября, сообщила вдова Кеосаяна, генеральный директор RT Маргарита Симоньян.

«Завтра выйдет "Судьба человека" с Тиграном на "Россия 1" в 13.00. Запись была сделана незадолго до его болезни», — написала в посте Симоньян телеграм-канале.

Она объяснила, что изначально интервью хотели дать в эфир после того, как Кеосаян выйдет из комы.

Кеосаян скончался 26 сентября, не выходя из комы. В начале января Симоньян сообщила, что ее муж перенес клиническую смерть.