Продажи водки и коньяка резко упали в России

Источник:
«Коммерсантъ»
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Продажи водки и коньяка в России с начала года сократились из-за роста акцизов и повышения минимальной розничной цены, приводит «Коммерсантъ» данные ЕГАИС.

С января по август 2025 года розничные продажи водки снизились на 3,94%, а коньяка — на 9,57%. Эксперты объясняют спад ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями.

С начала года акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр. Минимальная цена водки поднялась на 16,7%, до 349 рублей, а коньяка — на 17%, до 651 рубля. В ряде регионов, где власти дополнительно ограничили время и места продажи алкоголя, падение оказалось более заметным.

Участники рынка отметили, что введенные ограничения часто приводят не столько к снижению потребления, сколько к переходу части покупателей в теневой сегмент. С такой позицией согласен и «Росалкогольтабакконтроле».

В то же время региональные власти заявляют и о положительных эффектах: сокращение числа случаев нарушения общественного порядка на улицах и снижение концентрации граждан «в подпитии» в общественных местах.

Экономика #Продукты
Обсуждение (0)
