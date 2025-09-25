НАВЕРХ
Киркоров задолжал по кредиту

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Филипп Киркоров
Фото: Okras / CC BY 4.0

Компания «Социум Трейд» подала иск к певцу Филиппу Киркорову о погашении кредитной задолженности, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Истец АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии, с согласия должника, Московский кредитный банк уступил право требования истцу», — говорится в сообщении.

Артист не вернул долг в полном объеме, поэтому «Социум Трейд» просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору.

В суде не уточнили сумму задолженности. Дело рассмотрит Таганский районный суд.

Культгид #Светская хроника
