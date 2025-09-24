Минфин внес в правительство бюджет на 2026‑2028 годы

Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года является выполнение социальных обязательств и обеспечение обороны страны

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в бюджетный и налоговый кодексы», — говорится в документе.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом России.

В материалах к проекту бюджета уточняется, что подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.