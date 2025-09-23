Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией

Действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

«Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией», — приводит ТАСС слова Купер, сказанные ей на заседании Совбеза ООН.

Она отметила, что, если «понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы пойдем на это»

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказывания властей Эстонии о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство этой страны, абсолютно безосновательны.

Ранее власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Их полет проходил в соответствии с международными правилами, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в российском военном ведомстве.

