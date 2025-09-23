НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией

Источник:
ТАСС
279 3
Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер
Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер
Фото: UK Home Office / CC BY 2.0

Действия России, истребители которой якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, грозят прямым столкновением со странами НАТО, заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

«Они создают риск ошибки, открывают дверь к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией», — приводит ТАСС слова Купер, сказанные ей на заседании Совбеза ООН.

Она отметила, что, если «понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы пойдем на это»

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказывания властей Эстонии о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство этой страны, абсолютно безосновательны.

Ранее власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии. Их полет проходил в соответствии с международными правилами, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Белый дом обвинил страны Балтии в агрессивности к России

Еще по теме
Белый дом обвинил страны Балтии в агрессивности к России
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии
Тысячу раненых в день насчитал главврач Бундесвера при конфликте с РФ
Путин дал российское гражданство помощнице Байдена
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Польша откроет границу с Белоруссией
Названы пять лучших доступных смартфонов
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
37
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
19
Путин проведет прямую линию в декабре