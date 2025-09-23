Белый дом обвинил страны Балтии в агрессивности к России

Окружение президента США Дональда Трампа считает страны Балтии (Латвию, Литву, Эстонию) «опасно агрессивными» по отношению к России, пишет со ссылкой на источники международный обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман.

На неделе высокого уровня, которая сейчас проходит в рамках Генассамблеи ООН, высокопоставленные представители Белого дома обвинили балтийских политиков в чрезмерном идеологическом противостоянии России, рассказали источники.

«В некоторых кругах администрация Трампа страны Балтии осуждаются за слишком агрессивную и опасную политику по отношению к президенту России Владимиру Путину», — сообщил Рахман.

В американской администрации считают, что подобный подход начинает оказывать все большее влияние на европейскую внешнюю политику.

«Существует напряженность между администрацией Трампа и союзниками в странах Балтии. В Вашингтоне я слышал жалобы на "эстонизацию" европейской внешней политики. Это отсылка к тому, что глава европейской дипломатии Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии», — отметил Рахман.

При это он подчеркнул, что недоверие между США и странами Балтии взаимное, так как последние не считают, что администрация Трампа находится на их стороне.