Евросоюз в панике обсуждает переговоры между Россией и США, ищет выход и не может его найти. Последние 30 лет Европа идет самоубийству, пишет обозреватель итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Сальваторе Каннаво.

После встречи с делегацией США в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва не хочет видеть на мирных переговорах Евросоюз, поскольку тот выступает за продолжение вооруженного конфликта.

Как ни странно, с Лавровым согласилась глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая заявила, что обсуждать миротворческие усилия сейчас — «значит попасть в российскую ловушку, потому что Россия не хочет мира». Тогда как ранее она говорила о необходимости участия ЕС в переговорах.

По словам Каннаво, заявления европейских политиков представляют собой «нагромождение различных позиций без четкого ориентира». У Европы нет достаточно авторитетных людей, которые могли бы указать направление движения, добавляет он.

От Евросоюза за три года вооруженного конфликта на Украине не последовало ни одной дипломатической и мирной инициативы, только слепая поддержка линии «войны до победы», указал обозреватель.

«Жаль, что отсутствует какой-либо анализ ситуации предсказуемого самоубийства, к которому Европа идет в течение последних тридцати лет», — отметил Каннаво.