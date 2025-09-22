Астрономическая осень наступила в Северном полушарии

День осеннего равноденствия наступит вечером в понедельник, 22 сентября. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и переходит в Южное полушарие, а продолжительность дня и ночи почти уравнивается.

Официально осеннее равноденствие будет зафиксировано в 21.19 по московскому времени. События сигнализирует о формальном начале астрономической осени для наблюдателей в Северном полушарии.

В день равноденствия Солнце находится одинаковое количество времени под горизонтом и над ним, поэтому длительность дня и ночи совпадает и составляет примерно 12 часов.

В течение одного календарного года планета проходит четыре поворотные точки: дни осеннего и весеннего равноденствия (моменты, когда день и ночь длятся одинаково) и дни летнего и зимнего солнцестояния (самый длинный и самый короткий день в году).

С момента осеннего равноденствия ночи становятся длиннее дня, этот процесс фиксируется до момента зимнего солнцестояния. Дальше день прибавляется до весеннего равноденствия (начало весны) и продолжает расти до летнего солнцестояния. Затем цикл повторяется.