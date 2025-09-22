Продажи молочных в России упали из‑за роста цен

Спрос на молочные продукты у россиян снизился из-за резкого повышения цен на фоне увеличения издержек производителей, говорится в исследовании компании Nielsen.

С января по июль 2025 года продажи стерилизованного молока снизились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%, приводят «Известия» исследование.

Главной причиной падения спроса эксперты называют рост цен. По данным Росстата, в первые семь месяцев года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%.

Эти удорожания обусловлены увеличением стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов, объяснил партнер консалтинговой компании «Агромиля» Дмитрий Мирончиков.

Как сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, для производства одного килограмма сливочного масла требуется 23 килограмма сырого молока, стоимость которого в июле превышала 41,9 тысячи рублей за тонну, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом.