Депутат заявил о масштабной стелсфляции в магазинах

РИА Новости
Россияне стали жертвой двойной тактики производителей — «шринкфляции» и «скимпфляции», которые вместе формируют феномен «стелсфляции» (скрытого подорожания товаров), заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на исследование, проведенное его командой.

«Скимпфляцией» принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а «шринкфляцией» — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости.

«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", — сказал РИА Новости Чернышов.

Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.

«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка», — заключил Чернышов.

