НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США урежут военную помощь Прибалтике

Источник:
Sibnet.ru
159 1

Соединенные Штаты сократят военную помощь Латвии, Литве и Эстонии, представители Пентагона уже уведомили об этом европейских союзников.

Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер отметил, что европейским союзникам США следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны, передает Reuters.

По словам Бейкера, вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом намерена в первую очередь сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение безопасности США.

Американские власти считают, что европейские союзники, некоторые из которых входят в число богатейших стран мира, при необходимости могут самостоятельно профинансировать военную помощь прибалтийским странам.

Еще по теме
Бывший президент Украины призвал идти на Москву
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Польша откроет границу с Белоруссией
Трамп заявил, что еще не время просить Путина прекратить огонь
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

Удавиков

цену ещё задерите, так на все сто процентов продажа упадёт