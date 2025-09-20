США урежут военную помощь Прибалтике

Соединенные Штаты сократят военную помощь Латвии, Литве и Эстонии, представители Пентагона уже уведомили об этом европейских союзников.

Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер отметил, что европейским союзникам США следует в меньшей степени зависеть от Вашингтона в сфере обороны, передает Reuters.

По словам Бейкера, вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом намерена в первую очередь сосредоточить внимание на других задачах, включая обеспечение безопасности США.

Американские власти считают, что европейские союзники, некоторые из которых входят в число богатейших стран мира, при необходимости могут самостоятельно профинансировать военную помощь прибалтийским странам.