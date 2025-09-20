Польша откроет границу с Белоруссией

Польша начнет открывать белорусскую границу с 20 сентября, первым планируется возобновить железнодорожное сообщение.

Так, 20 сентября границу откроют для поездов, а 22 сентября — для всех остальных транспортных наземных средств, передает радио «Беларусь» со ссылкой на источники, связанные с международной логистикой.

Официально информация пока не подтверждена польскими властями. Польша с 11 сентября полностью закрыла границу с Белоруссией, решение объяснили военными учениями Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава польского МВД Марчин Кервиньский после этого сообщил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.

Военные учения «Запад-2025» на территории России и Белоруссии завершились вечером 17 сентября. Участие в маневрах приняли около 100 тысяч военных.