Белая тигрица Зая умерла в Новосибирском зоопарке, ей было около 20 лет, сообщила пресс-служба зоосада.

«Умерла белая тигрица Зая. Это утрата для сотрудников Новосибирского зоопарка и всех, кто часто бывает у нас в гостях и хорошо знаком с коллекцией кошачьих», — говорится в сообщении в телеграм-канале зоопарка.

Зая прожила в Новосибирске почти 20 лет, ее привезли в 2006 году совсем юной, фактически подростком.

«Тигриный век длится в среднем 13-15 лет, так что Заю можно назвать долгожительницей. Она до последних своих дней оставалась очень красивой и сохраняла своей характер. Все, кто работал с этой тигрицей, навсегда запомнят, какой она была, как растила своих тигрят, какие у нее были отношения с тигром Зао. Нам очень грустно прощаться с ней», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

Белый тигр — особь бенгальского тигра с врожденной мутацией. Частота их появления — одна особь на 10 тысяч с нормальным окрасом.