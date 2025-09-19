Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%

АвтоВАЗ снизил планы по производству машин Lada в 2025 году до 300 тысяч штук, сообщил президент компании Максим Соколов. Падение производства может составить 40% от плановых показателей, которые ранее заявлялись в 500 тысяч автомобилей.

«С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал "раскачиваться", поэтому плюс-минус 10% (от 300 тысяч), я думаю, мы сможем произвести. Вернее, произвести мы можем сколько угодно. Важно сбалансировать с продажами», — цитирует «Интерфакс» Соколова.

В ноябре прошлого года совет директоров АвтоВАЗа утвердил план производства на 2025 год в объеме 500 тысяч автомобилей. В июне Соколов говорил, что завод ждет снижения продаж на 20-25%, до 367 тысяч автомобилей. Обнародованный в четверг прогноз предполагает падение уже на 40% от плана.

По данным «Автостата», продажи легковых Lada в России за восемьмесяцев 2025 года снизились на 24,9%, до 211,3 тысячи штук.

