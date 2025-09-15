НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море

Источник:
Sibnet.ru
126 0
подводная лодка проекта 885М «ЯсеньМ»
подводная лодка проекта 885М «ЯсеньМ»
Фото: Олег Кулешов / CC BY-SA 4.0

Атомный подводный крейсер «Архангельск» нанес удар по условному противнику в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025», сообщило Минобороны. Субмарина ударила по цели ракетой «Калибр».

«Архангельск» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «ЯсеньМ». Она была построена на «Севмаше» в Северодвинске и официально передана в состав ВМФ России 27 декабря 2024 года.

Подлодка относится к четвертому поколению российских АПЛ. Ее вооружение включает крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Циркон» и противокорабельные «Оникс». Она также оснащена ядерной энергетической установкой типа ОК650В.

Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Маневры проходят на полигонах в России и Белоруссии, а также акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Еще по теме
Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир два слова
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
День танкиста отметят в России
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»
Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море
Глава МИД Германии пригрозил России
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег