Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море

Атомный подводный крейсер «Архангельск» нанес удар по условному противнику в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025», сообщило Минобороны. Субмарина ударила по цели ракетой «Калибр».

«Архангельск» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «ЯсеньМ». Она была построена на «Севмаше» в Северодвинске и официально передана в состав ВМФ России 27 декабря 2024 года.

Подлодка относится к четвертому поколению российских АПЛ. Ее вооружение включает крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Циркон» и противокорабельные «Оникс». Она также оснащена ядерной энергетической установкой типа ОК650В.

Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Маневры проходят на полигонах в России и Белоруссии, а также акваториях Балтийского и Баренцева морей.