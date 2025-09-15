НАВЕРХ
Покупка квартир на вторичке стала безопаснее

Sibnet.ru
Покупка квартир на вторичном рынке стала безопаснее — с 1 сентября вступили в силу изменения в законодательстве, обязывающие вносить в Единый государственный реестр недвижимости информацию о праве проживания третьих лиц в жилых помещениях.

Теперь при приобретении квартир в выписке из реестра можно увидеть, у кого есть ли право проживания в этом жилье, пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в комментарии ТАСС.

Он пояснил, что в ряде случаев члены семьи собственника жилья вправе через судебные инстанции закрепить за собой право проживания в квартире, даже не являясь ее владельцами. Ранее покупатели недвижимости могли не располагать такими сведениями.

«Новый закон, который вступил в силу с 1 сентября, решает эту проблему. Он четко определяет, кто из бывших или нынешних членов семьи может иметь право пользоваться квартирой», — уточнил депутат.

Скорректированный закон также четко определяет круг лиц, имеющих право пользования жильем, а также обязывает собственников и граждан с правом проживания вносить эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости. 

